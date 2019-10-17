2019-10-17T14:25:19+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Липецкой области сократился на 327 рублей

За III квартале он составил 9 399 рублей на душу населения
Лия МУРАДЬЯН
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Прожиточный минимум сократилсяПрожиточный минимум сократилсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области определили величину прожиточного минимума для населения. За III квартале 2019 года он составил 9399 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов. Постановление опубликовано на сайте соцзащиты.

За II квартал величина прожиточного минимума была 9726 рублей, нынешний ниже на 327 рублей. Напомним, что в этом сезоне в Липецке снизились цены на продукты питания из списка социально значимых.

Для трудоспособного населения минимум определили 10 174 рубля на человека в месяц, дня пенсионеров – 7900, для детей – 9510 рублей.

От величины прожиточного минимума зависит начисление социальных выплат гражданам. Его рассчитывают из учета стоимости потребительской корзины, данные статистики и уровня цен на другие товары и услуги в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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