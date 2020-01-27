2020-01-27T15:40:36+03:00
Общество

Роспотребнадзор просит липецкие фирмы отговаривать туристов от путевок в Китай

Операторы должны предупреждать клиентов о риске заражения новым коронавирусом
Лия МУРАДЬЯН
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В связи с коронавирусом в Китае, который уже зарегистрировали в 11 странах, липецкий Роспотребнадзор обращается к фирмам, предоставляющим туристические услуги в регионе.

Медики просят турфирмы обязательно информировать клиентов об опасности заражения, чтобы вирус не попал в Липецкую область. При этом операторы и фирмы должны настоятельно рекомендовать туристам воздержаться от поездок в КНР до стабилизации ситуации, сообщает ведомство.

Напомним, что желающие вылететь из Липецка в Китай есть. Липчане покупали путевки до вспышки вируса, но возвращать их пока не торопятся. Вместе с тем по данным управления на 26 января в Китае новым коронавирусом заболели 2005 человек, 56 – погибли. Новый вирус, который передается от человека к человеку, уже фиксируют в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Корее, Таиланде, Тайване, Сингапуре, Япония а так же во Франции и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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