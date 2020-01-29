2020-01-29T10:24:42+03:00
Общество

Игорь Артамонов встретился с министром строительства и ЖКХ России

В 2019 году в Липецкой области построили 1 255 тысяч квадратных метров
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Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и глава Липецкой области Игорь Артамонов обсудили итоги работы региона по реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

«У нас объём вводимого жилья очень большой. В 2019 году мы ввели 1 миллион 255 тысяч квадратных метров. Индивидуальное жилищное строительство из этого – 915 тысяч. На следующий год вы нам оказали большое доверие и план ещё больше – 1 миллион 341 тысяча», – сообщил Игорь Артамонов.

Глава Минстроя высоко оценил показатели Липецкой области по вводу жилья и опыт региона по развитию индивидуального жилищного строительства.

«Липецкая область у нас регион особый. Вы реализуете пилотный проект по индивидуальному жилищному строительству. Именно с вашего региона начинается распространение этого опыта», – прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Игорь Артамонов рассказал о работе, проделанной в посёлке «Радужный», где в минувшем году были проложены дороги, подведены коммуникации, началось строительство домов. Глава региона выступил с предложением рассмотреть возможность федерального финансирования для создания инфраструктуры на других участках ИЖС в Липецкой области. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил, что инициатива будет рассмотрена.

Также обсуждалась возможность выделения федеральных средств на реконструкцию липецкой станции аэрации. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1967 году. Сегодня они обслуживают более 500 тысяч человек. Примерная стоимость работ по реконструкции 1,5 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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