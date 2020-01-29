2020-01-29T12:29:17+03:00
Общество

От горожан ждут предложений в проект нового Устава Липецка

Публичные слушания по этому вопросу состоятся 13 февраля
Юлия КЛЮЕВА
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От горожан ждут предложений в проект нового Устава ЛипецкаОт горожан ждут предложений в проект нового Устава ЛипецкаФото: Липецкий городской совет депутатов
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В Липецке проведут публичные слушания по проекту новой редакции Устава города. Мероприятие состоится 13 февраля в 10.00 в большом зале мэрии - улица Советская, 5. Напомним, соответствующее решение приняли депутаты горсовета на сессии. Изменения затрагивают почти 50 статей главного документа Липецка.

Кстати, с этой среды, 29 января, по 13 февраля свои предложения по проекту липчане могут направить в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22. Либо написать на электронную почту publ@sovetskaya22.ru. Об этом же можно сообщить по телефонам 23-93-62 и 23-93-61, сообщив свои данные - ФИО, дату рождения, место жительства.

Ознакомиться с проектом можно в горсовете, в фойе 1 этажа - Советская, 22, либо на их сайте в разделе "Документы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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