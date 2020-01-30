В Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машин

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:34:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 935 нарушений правил дорожного движения. 6 водителей привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. 45 человек не пристегнулись во время движения. 499 раз автомобилисты превысили скорость. 104 раза водители припарковались в неположенном месте. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 27 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 29 января, в Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись "Ниссан" и "Лада-Веста". От удара последнюю машину отбросило на стоящие рядом автомобили - "Ладу-Ларгус", ИЖ, "Хендай" и два ГАЗа. Всего пострадали 7 машин. Травмы получили 30-летний водитель ИЖа и его 7-летний пассажир. Их доставили в больницу, а после осмотра врачей, отпустили домой.

В тот же день в Ельце на улице Вермишева 19-летний водитель "Дэу-Нексии", двигаясь задним сходом, сбил 80-летнюю пенсионерку. Старушка получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU