2020-01-30T09:34:04+03:00
Происшествия

В Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машин

В ДТП пострадали 7-летний ребенок и 30-летний водитель ИЖа
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машинВ Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машинФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 935 нарушений правил дорожного движения. 6 водителей привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. 45 человек не пристегнулись во время движения. 499 раз автомобилисты превысили скорость. 104 раза водители припарковались в неположенном месте. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 27 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 29 января, в Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись "Ниссан" и "Лада-Веста". От удара последнюю машину отбросило на стоящие рядом автомобили - "Ладу-Ларгус", ИЖ, "Хендай" и два ГАЗа. Всего пострадали 7 машин. Травмы получили 30-летний водитель ИЖа и его 7-летний пассажир. Их доставили в больницу, а после осмотра врачей, отпустили домой.

В тот же день в Ельце на улице Вермишева 19-летний водитель "Дэу-Нексии", двигаясь задним сходом, сбил 80-летнюю пенсионерку. Старушка получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горожан просят придумать название ледовому дворцу, который появится в Липецке
Липчанин и 19-летняя девушка украли из подвала рыболовное снаряжение
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
В Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машин
В четверг 3 улицы 19 микрорайона Липецка останутся без воды
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком
В администрации развеяли слухи про завод с нелегальными китайцами под Липецком
К 75-летию Победы дома в Липецке украсят граффити
В Липецке внук закрыл бабушку на балконе – пришлось вызывать спасателей и скорую
Игорь Артамонов побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых
В Липецке задержали нелегальных иностранных рабочих из Китая
В Липецке мошенники обманывают курьеров интернет-магазинов, разыгрывая спектакль с переодеванием
Школу под Липецком оштрафовали за патроны к «Маузеру» в музее
Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей
От горожан ждут предложений в проект нового Устава Липецка
Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензии
Игорь Артамонов встретился с министром строительства и ЖКХ России
В Липецке ночью сгорела иномарка
В ночь на четверг несколько районов под Липецком останутся без воды
Массовое ДТП в Липецке: на Ферросплавной столкнулись 4 машины
В Липецкой области более 50% аптек не смогут продавать лекарства с 1 июля