2020-01-30T12:43:04+03:00
Общество

В Липецкой области подняли МРОТ до федерального значения

Месячная зарплата за полную норму рабочего времени не может быть ниже 12 130 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области установили новый МРОТ. С 1 января 2020 года размер минимальной заработной платы составляет 12 130 рублей - на уровне федерального МРОТ. По информации пресс-службы мэрии, МРОТ не может быть ниже 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за 4 квартал предыдущего года, а также ниже федерального МРОТ. Речь идет о работниках внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего времени, а также выполнивших свои трудовые обязанности.

Напомним, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в 4 квартале 2019 года - 9 914 рублей. Если рассчитать МРОТ исходя из этого значения, то он получается ниже федерального - 9 914*1,2=11 896,8 рублей. Поэтому размер минимальной зарплаты в регионе повысили до 12 130 рублей.

Работодателям напоминают, что нельзя устанавливают зарплату ниже МРОТ. Нарушителям грозит предупреждение или штраф. Для должностных лиц от 10 до 20 тыс. рублей, а для юридических - от 30 до 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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