В феврале стартует предварительная запись учащихся в школу на Манеже в Липецке

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:35:17+03:00

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В Липецке открывается предварительная запись учащихся 1-8, 10 классов на обучение в 2020-2021 году в школу №27 на Манеже. Она стартует 3 февраля по телефону 77-97-20 – с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.30.

За школой в районе улицы 50 лет НЛМК закреплена территория: дома №10-47 по улице Верхняя, по улице Фрунзе от дома №57а и до конца улицы, от начала улицы Депутатская до дома №52, от дома №34 по улице Володарского до конца улицы - четная сторона, в том числе от дома №23 до конца улицы – нечетная сторона. А также улицы 50 лет НЛМК, 2-ая Крымская, 1-ая Крымская, Чкалова, Воровского, Комсомольская, Школьная, Лутова, Шмидта, Чаплыгина, Кирова, Даргомыжского, Киевская, переулок Морозова, Дубинина, Кочубея, Джамбула, Верещагина, Верхний, Крымский.

Открыть школу планируют 1 сентября этого года. Липчане, особенно жители Манежа, надеются, что в этом году это свершится. Напомним, что предыдущий подрядчик не смог выполнить своих обязательств. За строительство примется другая организация.

Прием документов начнется как только учреждение получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. Информацию о старте приема документов разместят на сайте департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU