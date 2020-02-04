После видео с избиением школьницы под Липецком сняли с должности директора лицея и начальника отдела образования

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:50:08+03:00

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В Липецкой области чиновники лишились должностей после шокирующего видео с избиением школьницы. Напомним, кадры жестокого избиения девочки появились в соцсетях в минувший понедельник, 3 февраля. Сразу начались всевозможные проверки, как со стороны администрации так и в правоохранительных органов. Позже выяснилось, что на кадрах две 8-классницы избивают и унижают ученицу 6 класса, конфликт, якобы возник из-за мальчика. По словам учеников того же заведения, девочка неоднократно подвергалась нападкам со стороны старшеклассниц, но на это закрывали глаза.

В правоохранительных и административных органах проверки еще продолжаются. Уже есть первые результаты.

– По результатам проверки, прошедшей после инцидента, расторгнуты трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района и с директором Лицея № 4 города Данкова, – сообщает администрация Липецкой области. – Классный руководитель 8 «г» класса Лицея №4 города Данкова снята с классного руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU