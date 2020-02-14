В Липецке будут судить очередного гендиректора ипотечной корпорации
В Липецке завершилось расследование в отношении очередного теперь уже бывшего гендиректора «Липецкой ипотечной корпорации». Напомним, предыдущего руководителя, Валерия Клевцова, сейчас судят в Воронеже за коммерческий подкуп, отмывание денег и мошенничество.
Нынешний обвиняется по части 1 статьи 199.2 УК – сокрытие налогов в крупном размере. По версии следствия, руководитель «ЛИК» не заплатил налоговой более 10 млн. рублей. В результате чего на счета компании наложили арест. Следствие считает, что гендиректор мог погасить часть налогов, но вместо этого перевел 3 млн рублей контрагентам. Согласно материалам дела, руководитель сделал это намеренно, поскольку игнорировал неоднократные уведомления налоговиков.
Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант не признал вину. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU