2020-02-14T12:08:58+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить очередного гендиректора ипотечной корпорации

По версии следствия, руководитель ЛИК не выплатил более 10 млн рублей налога
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке завершилось расследование в отношении очередного теперь уже бывшего гендиректора «Липецкой ипотечной корпорации». Напомним, предыдущего руководителя, Валерия Клевцова, сейчас судят в Воронеже за коммерческий подкуп, отмывание денег и мошенничество.

Нынешний обвиняется по части 1 статьи 199.2 УК – сокрытие налогов в крупном размере. По версии следствия, руководитель «ЛИК» не заплатил налоговой более 10 млн. рублей. В результате чего на счета компании наложили арест. Следствие считает, что гендиректор мог погасить часть налогов, но вместо этого перевел 3 млн рублей контрагентам. Согласно материалам дела, руководитель сделал это намеренно, поскольку игнорировал неоднократные уведомления налоговиков.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант не признал вину. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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