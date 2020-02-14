2020-02-14T16:23:13+03:00
Общество

На "Лыжню России" липчан доставят на специальных автобусах

Транспорт отвезет жителей Липецка к месту проведения мероприятия
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
На "Лыжню России" липчан доставят на специальных автобусахНа "Лыжню России" липчан доставят на специальных автобусахФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 16 февраля, в Липецке пройдет "Лыжня России". Напомним, мероприятие состоится на базе отдыха "Алые паруса". Регистрация участников стартует в 8.30. Зарегистрироваться можно как в день забега, так и заранее - на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области. В 11.45 начнется торжественная церемония открытия, а в полдень будет дан старт забегу.

По информации пресс-службы городского департамента транспорта, участников мероприятия доставят к месту проведения специальные автобусы. Транспорт пустят от гипермаркета "Ашан" до базы. Автобусы будут курсировать по маршруту с 8.30 утра до 15.00. Узнать их легко - на лобовых стеклах разместят таблички "Лыжня России 2020".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Липецке небольшой снег, туман и гололедица
В некоторых аптеках Липецка отсутствуют маски и противовирусные лекарства
Мошенница под видом риэлтора обманула липчан на 560000 рублей
Из-за реконструкции проспекта Победы изменятся автобусные маршруты
На "Лыжню России" липчан доставят на специальных автобусах
Липчан приглашают поучаствовать в творческом конкурсе ФСБ
Из Липецка в Сухоборье пустили автобус
Дезориентированный пенсионер, пропавший на днях в Липецке, вновь потерялся
Риэлтор с судимостью обманула трех жителей Ельца на полмиллиона рублей
В Липецке планируют построить новый корпус школы №72
В Липецке будут судить очередного гендиректора ипотечной корпорации
В Липецке две воровки под видом газовщиков обокрали пожилого пенсионера
Выезд на встречную под Липецком обернулся травмами для обоих водителей
Назвали 7 победительниц городского конкурса «Липчанка года»
За год в Липецкой области забраковали более 200 кг опасного мяса
Сотрудники ГИБДД собрали липецких водителей автобусов на автовокзале
Председатель Липецкого областного суда сообщил о низком качестве юридического образования
Средние цены на продукты в Липецкой области ниже, чем в ЦФО
В Липецке на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину
В Липецке нашли склад с контрафактным алкоголем на 4,5 млн рублей
Массовое ДТП в Липецке: на Фрунзе столкнулись 5 машин