На "Лыжню России" липчан доставят на специальных автобусах

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:23:13+03:00

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В это воскресенье, 16 февраля, в Липецке пройдет "Лыжня России". Напомним, мероприятие состоится на базе отдыха "Алые паруса". Регистрация участников стартует в 8.30. Зарегистрироваться можно как в день забега, так и заранее - на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области. В 11.45 начнется торжественная церемония открытия, а в полдень будет дан старт забегу.

По информации пресс-службы городского департамента транспорта, участников мероприятия доставят к месту проведения специальные автобусы. Транспорт пустят от гипермаркета "Ашан" до базы. Автобусы будут курсировать по маршруту с 8.30 утра до 15.00. Узнать их легко - на лобовых стеклах разместят таблички "Лыжня России 2020".

ИСТОЧНИК KP.RU