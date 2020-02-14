Из-за реконструкции проспекта Победы изменятся автобусные маршруты

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:12:17+03:00

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Через неделю в Липецке перекроют часть проспекта Победы. В ночь на 22 февраля движение закроют на участке от остановки "Памятник Чернобыльцам" до площади Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и трснапорта, из-за этого пришлось внести изменения в схему движения автобусов.

Так, с 22 февраля маршруты "102, 103 и 402 будут ездить лишь до остановки "Автовокзал". Автобусы №106 - до остановки "площадь Мира". Транспорт под номером 125 будет двигаться от железнодорожного вокзала к автовокзалу через улицы Терешковой, 8 Марта, Папина, Водопьянова. Автобусы №148к проследуют от автовокзала к "КТЗ" через 10 микрорайон, без подъезда к железнодорожному вокзалу.

Междугородные маршруты №553, 559, 590 и 600 поедут по автодороге "Восточный обход" - автовокзал Липецк, проспект Победы, памятник Танкистам, Октябрьский мост, автодорога в обход ЛТЗ, "Восточный обход", дорога "Липецк - Грязи".

ИСТОЧНИК KP.RU