2020-02-17T13:21:43+03:00
Общество

Новое предупреждение от МЧС: в Липецке ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями

В регионе ожидается сильный ветер, мокрый снег и дождь, а также гололедица
Юлия КЛЮЕВА
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Новое предупреждение от МЧС: в Липецке ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиямиНовое предупреждение от МЧС: в Липецке ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиямиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с 18.00 этого понедельника, 17 февраля, до 18.00 вторника, 18 февраля, ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Порывы ветра до 15-18 м/с. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра поднимется до +5 градусов. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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