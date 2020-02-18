2020-02-18T11:44:33+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти 4-летней девочки, погибшей в ванной

Эксперты считают, что ребенок утонул
Юлия КЛЮЕВА
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В минувшие выходные в Липецке случилась трагедия - погиб 4-летний ребенок. Это произошло в воскресенье, 16 февраля. Липчанка оставила на 5 минут свою дочку в ванной, наполненной водой. Когда вернулась, девочка уже была мертва. В понедельник тело ребенка направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

- По предварительным данным, девочка погибла от утопления в воде, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального СКР. - Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается.

Заключение от экспертов есть. Теперь следователям предстоит установить обстоятельства, которые способствовали ее утоплению. Напомним, что в семье, которую охарактеризовали, как благополучную, малышка была единственным ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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