Липччанина, напавшего на священников в московском храме, арестовали на 2 месяца

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:32:31+03:00

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В этот вторник, 18 февраля, в Таганском суде Москвы состоялось заседание, на котором рассмотрели ходатайство следователей об аресте липчанина Ефима Ефимова. Речь идет о молодом человеке, который напал с ножом на алтарников в храме Николая Чудотворца. Как сообщает "КП", суд решил отправить жителя Липецка под арест на 2 месяца. Кстати, адвокат Ефима настаивал на домашнем аресте, но тщетно.

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 февраля, 26-летний липчанин забежал в алтарь храма с ножом в руке. Он ранил двоих священников, но они с помощью прихожан смогли его скрутить. Позже выяснилось, что Ефим приехал в Москву на заработки. Он не был ранее судим. Что с ним произошло в то утро, он так и не смог объяснить.

Возбуждены уголовные дела по ст.213 УК РФ "Хулиганство" и ст.116 УК РФ "Побои". Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU