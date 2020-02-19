Что выбирают липчане: итоги первого года работы «digital-кофейни» Tele2
Ровно год назад в центре Липецка открылось первое в Черноземье совместное пространство Tele2 и Coffee Way
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Новый формат объединил в себе салон связи и уютную кофейню, что стало настоящим спасением в ритме современного города. В честь дня рождения «digital-кофейня» стала площадкой для пресс-конференции, на которой представители Tele2 рассказали об итогах первого года работы необычного салона.
ИСТОЧНИК KP.RU