2020-02-19T11:23:01+03:00
Общество

Что выбирают липчане: итоги первого года работы «digital-кофейни» Tele2

Ровно год назад в центре Липецка открылось первое в Черноземье совместное пространство Tele2 и Coffee Way
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Новый формат объединил в себе салон связи и уютную кофейню, что стало настоящим спасением в ритме современного города. В честь дня рождения «digital-кофейня» стала площадкой для пресс-конференции, на которой представители Tele2 рассказали об итогах первого года работы необычного салона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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