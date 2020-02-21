Мальчики, тела которых достали со дна пруда под Липецком, оказались братьями

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:14:25+03:00

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В Липецкой области проводят доследственную проверку по факту смерти школьников. Напомним, тела мальчиков 7 и 10 лет достали со дна пруда в селе Грачевка Усманского района этой ночью, 21 февраля.

По данным следствия, ребята были братьями. Сначала очевидцы заметили вещи детей - куртку с капюшоном и обувь. В 4.40 водолазы обнаружили тело старшего брата. Через несколько часов достали младшего. Признаки насильственной смерти не обнаружены. Тела направлены для проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по версии следствия, младший брат мог провалиться под лед. А старший пытался достать его из воды.

Ребята воспитывались в многодетной семье. Накануне, 20 февраля, они ушли из дома на прогулку. После их длительного отсутствия родители обратились в полицию. Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также условия воспитания и проживания детей в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU