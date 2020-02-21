2020-02-21T16:37:24+03:00
Общество

В субботу с улиц Липецка вывезут снег: автомобилистов просят убрать транспорт

Техника будет работать на улице Эдуарда Белана
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу с улиц Липецка будут вывозить снег: автомобилистов просят убрать транспортВ субботу с улиц Липецка будут вывозить снег: автомобилистов просят убрать транспортФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 22 февраля, с улиц Липецка планируют вывозить снег. Спецтехника будет работать на улице Эдуарда Белана, от пересечения с улицей Меркулова до Кривенкова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы стартуют в 8 часов утра. Закончат рабочие лишь к вечеру.

Автомобилистов просят в этот день не оставлять свои машины вдоль улицы. В управлении благоустройства уточнили, что эту улицу особенно сложно привести в порядок из-за припаркованных вдоль проезжей части машин.

Напомним, что 23 февраля в областном центре ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать из-за митинга на площади Героев. Мероприятие начнется в 10 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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