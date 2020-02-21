В субботу с улиц Липецка вывезут снег: автомобилистов просят убрать транспорт
В субботу, 22 февраля, с улиц Липецка планируют вывозить снег. Спецтехника будет работать на улице Эдуарда Белана, от пересечения с улицей Меркулова до Кривенкова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы стартуют в 8 часов утра. Закончат рабочие лишь к вечеру.
Автомобилистов просят в этот день не оставлять свои машины вдоль улицы. В управлении благоустройства уточнили, что эту улицу особенно сложно привести в порядок из-за припаркованных вдоль проезжей части машин.
Напомним, что 23 февраля в областном центре ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать из-за митинга на площади Героев. Мероприятие начнется в 10 часов утра.
ИСТОЧНИК KP.RU