2020-02-25T10:51:31+03:00
Происшествия

Наркокурьершу из Рязани приговорили в Липецке за торговлю наркотиками

32-летнюю наркоторговку задержали осенью на автовокзале
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке приговорили активную участницу транснациональной банды наркоторговцев. 32-летнюю жительницу Рязани признали виновной в покушении на сбыт крупной партии наркотиков – часть 4 статьи 228.1 УК.

Напомним, курьершу с оптовой партией героина задержали сотрудники УФСБ 12 октября на автовокзале в Липецке. Как сообщили в пресс-службе управления, в ходе досмотра женщина добровольно выдала 63 свертка с тяжелыми наркотиками, общей массой более 100 граммов. В состав смеси входили ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин.

В суде курьерша во всем созналась и раскаялась. При этом учли, что на момент преступления женщина была на испытательном сроке по приговору суда в Рязани. В итоге ее приговорили к 7 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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