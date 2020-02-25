2020-02-25T14:19:57+03:00
Общество

Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка

Снимать наличные можно в удаленных и малонаселенных пунктах
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока речь идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков.

- Мы работаем для того, чтобы все наши клиенты имели полный доступ ко всем сервисам банка независимо от места жительства. Миллионы работников бюджетных учреждений, пенсионеров, получателей льгот пользуются картами «Мир» и теперь — как и владельцы карт Visa и Mastercard — могут снимать наличные, оплачивать ими жилищно-коммунальные услуги в сельских магазинах, совмещая эти операции с покупкой продуктов и хозяйственных товаров, - директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк Дмитрий Малых.

- Одно из ключевых направлений работы национальной платежной системы «Мир» – создание и внедрение совместно с банками-партнерами новых удобных сервисов для держателей карт. Мы уверены, что возможность снимать наличные в торговых точках позволит не только повысить уровень финансовой доступности в разных регионах нашей страны, но и сформировать у держателей «Мира» привычку приходить в торговые точки с картой и расплачиваться ей, что будет также способствовать росту уровня безналичных платежей, - полагает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов системы «Мир» Мария Точилова.

Платежная система «Мир» приступила к внедрению сервиса в 2019 году, и в настоящее время он предполагает возможность снятия наличных с карты «Мир» в тех магазинах, которые обслуживает банк, выпустивший карту. В конце апреля 2020 года сервис будет доступен и для межбанковских операций.

Для того, чтобы предоставить своим клиентам этот сервис, торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банку в свою очередь – провести доработку терминального оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейская погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой
В Липецке иномарка провалилась в траншею: водитель сбежал
В Липецке закупают транспортировочные боксы и противочумные комплекты для борьбы с коронавирусом
Липчане пожаловались, что из-за перекрытия проспекта Победы во дворах не вывозят мусор
Офицеров наградили в честь годовщины образования Липецкого СОБР
Женщине в Липецке грозит 3 года за ложный донос об изнасиловании
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Под Липецком саперы ОМОН обезвредили найденные в машине боевые гранаты
Липецкие дольщики испугались, что дом в Европейском не сдадут в срок
Под Липецком уголовник убил приятеля и бросил тело на улице, завалив ветками
В Липецке в первый рабочий день на улице Папина обошлось без пробок
18-летнего карманника поймали под Липецком
Наркокурьершу из Рязани приговорили в Липецке за торговлю наркотиками
В трех перевернувшихся машинах в Липецке пострадали двое детей и подросток
Во вторник в Липецке сильный ветер и до +3 градусов
В Липецке рецидивист украл гараж с машиной внутри
Под Липецком сгорел пассажирский автобус
Под Липецком мужчина оборудовал квартиру под лабораторию и выращивал там наркотики
В Липецке лоб в лоб столкнулись такси и "БМВ"
В гараже, переделанном под магазин, торговали контрафактным алкоголем
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
В субботу с улиц Липецка вывезут снег: автомобилистов просят убрать транспорт
В День защитника Отечества в Липецке ограничат продажу алкоголя
В школах Липецка и области установят питьевые фонтанчики