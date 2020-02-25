В Липецке закупают транспортировочные боксы и противочумные комплекты для борьбы с коронавирусом

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:53:06+03:00

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Липецкая станция скорой помощи объявила ряд закупок для борьбы с коронавирусом. На данный момент сайте госзакупок 6 тендеров по «реализация мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». Наиболее затратный из них аукцион на покупку двух транспортировочных боксов для больных вирусом, начальная максимальная цена за них 1 351 666,66 рублей, по 675 833,33 р каждый.

На втором месте по цене 400 противочумных комплектов за 443 200 рублей. Кроме того для тех же целей требуются 33 260 одноразовых масок за 278 718,80 р. Также для борьбы с коронавирусом в регионе закупают бесконтактные термометры, стерильную одежду и респираторы.

Исходя из начальной максимальной стоимости, мероприятия по борьбе с новым вирусом обойдутся региону почти в 2 млн 250 тыс рублей.

Отметим, что сейчас официально больных коронавирусом в Липецкой области нет. В конце января врачи обследовали троих прилетевших из Китая липчан, все оказались здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU