Врачи обследовали троих прилетевших из Китая липчан на коронавирус

Коронавирус продолжает распространяться. По состоянию на эту пятницу, 31 января, число заболевших в Китае официально составило 9 692 человека. 213 – умерших. По информации «КП», 1 527 человек в Поднебесной находятся в тяжелом состоянии. Также зарегистрированы 15 238 случаев с подозрением на коронавирус.

- От 7 до 8 тыс. российских туристов находятся на острове Хайнань, - сообщили «КП-Липецк» в областном управлении Роспотребнадзора. – Все туристы в аэропортах проходят детальный осмотр – двойную термометрию и обследование на коронавирус. Вчера из Китая прилетели 3 жителя Липецка. Их обследовали в аэропорту Шереметьево. Липчане здоровы. Но наблюдение за ними продолжится в регионе.

Напомним, в России выявлено 2 случая заражения коронавирусом. В Липецкой области создали оперативный штаб, который следит за ситуацией в регионе. Под особым контролем - аэропорт, гостиницы, места массового пребывания туристов, организации, где работают китайцы. Турфирмы просят отговаривать своих клиентов от покупок туров в Поднебесную.

ПЕРЕДАЧА КОРОНАВИРУСА ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ И КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Липецкой области, коронавирус 2019 - nCoV передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем, когда инфицированные говорят, чихают, кашляют. Также заражение может произойти через непосредственный или косвенный контакт с респираторными выделениями больного. По словам специалистов, эффективная мера профилактики заражения и распространения инфекции - использование маски. Тогда капли выделений инфицированного не смогут попасть в организм здорового человека.

Маску следует менять каждые 2-3 часа и даже чаще. Повторно использовать одну и ту же маску недопустимо. Кроме того, специалисты просят липчан чаще мыть руки, держаться подальше от больных. В случае заболевания, не заниматься самолечением, а сразу обращаться к медикам.

Симптомы коронавирусной инфекции такие же, как у гриппа - высокая температура, озноб, слабость, головная боль, кашель, заложенность носа и затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. Иногда может быть тошнота, рвота или диарея.

Осложнения - вирусная пневмония. В течение суток развивается дыхательная недостаточность.