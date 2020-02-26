«Открытие» в 3 раза увеличил выдачи кредитов

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:36:40+03:00

По итогам 2019 года кредитный портфель банка в регионе вырос до 2,23 миллиарда рублей

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Объем выданных кредитов частным лицам и организациям региона превысил 2,2 миллиарда. Портфель же привлеченных средств вырос до 4,3 миллиарда рублей.

- «Открытие» как федеральный системообразующий банк ведет последовательную работу по расширению доступности банковских услуг и повышению их качества для жителей всей страны. За год банк в Липецке инвестировал в развитие инфраструктуры своих отделений более 130 миллионов рублей. Мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили новые продукты и услуги. В планах на 2020 год - сохранить динамику развития, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банком «Открытие» в Липецке.

Что касается цифр, то в 2019 году за продуктами банка в регионе обратились более 7 тысячи частных клиентов, из них более 4 тысяч - за кредитами. Объем розничных кредитов составил 624 миллиона рублей - кредитный портфель вырос в 1,8 раза. Выдано более 9 тысяч банковских карт, а в целом насчитывается более 13 тысяч их владельцев.

Серьезную поддержку ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» оказывает и предпринимателям области: за прошедший год его новыми клиентами стали более 1,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Объем выданных средств составил 1,6 миллиарда рублей, а кредитный портфель в этом сегменте вырос в 3,7 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU