2020-02-26T16:54:08+03:00
Происшествия

Липчанин предложил автоинспектору взятку, чтобы сэкономить 300 рублей

«Экономия» обернулась уголовным делом, штраф по которому до 200 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали случай с попыткой подкупить автоинспектора из-за страховки. 30-летнего мужчину остановили 12 декабря на трассе близ села Яркино в Становлянском районе. Проверяя документы, автоинспектор увидел, что у водителя нет полиса ОСАГО.

Сотрудник ДПС начал составлять протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, штраф по которой 800 рублей. Но водитель очевидно решил сэкономить и предложил инспектору «договориться» за 500 рублей, чтобы не составлять протокол.

Сотрудник ГИБДД сообщил о попытке подкупа и водитель попал под уголовную статью 291.2 УК – покушение на мелкое взяточничество. Здесь уже штраф до 200 000 рублей, а максимальное наказание – год лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант подробно во всем сознался, расследование завершилось и дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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