В Липецке вынесли приговор автоподставщикам с битым БМВ, за попытку обмануть страховую

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:34:31+03:00

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В Липецке вынесли при говор членам банды автоподставщиков, которые пытались обмануть страховую компанию. Обоих признали виновными в покушении на групповое мошенничество – часть 2 статьи 159 УК. Напомним, банду раскрыли в марте прошлого года, когда мошенник пытались получить по страховке более 2 млн рублей.

Они купили битый внедорожник БМВ Х5 и ВАЗ-211540. Битая иномарка должна была выступить в роли пострадавшего в ДТП авто, а водитель ВАЗа – виновником аварии. 6 июня 2018 года в районе дома 20А/1 на Московской улице они инсценировали ДТП. По легенде аферистов, «пятнадцатая» задним ходом ударила припаркованный у автосервиса автомобиль премиум класса. Эту же версию они озвучили прибывшему сотруднику ДПС и получили справку о ДТП.

Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию.Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию

Пакет документов отправили в страховую компанию. Но им не поверили, транспортно-трасологическое исследование подтвердило, что БМВ разбили в другой аварии. Попытки обмануть страховщиков продолжались, пока мошенников не задержала полиция.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, одного из членов банды приговорили к 3.5 годам строгого режима, второго – к 1 году и 11 месяцам исправительных работ. Также обоим придется возместить затраты страховой.

ИСТОЧНИК KP.RU