2020-02-28T14:22:40+03:00
Происшествия

В центре Липецка дали свет: энергетики нашли причину аварии на линии

В домах липчан снова есть электричество
Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка восстановили электроснабжение. Напомним, без света остались жители 6 улиц областного центра: Интернациональная, Циолковского, Зегеля, Угловая, Семашко и некоторые дома по Гагарина.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", специалисты уже вернули свет липчанам. Они восстановили электроснабжение по резервной схеме. Причина аварийного отключения - повреждение кабельной линии напряжением 6 кВ. Энергетики с помощью специального оборудования установили точное место повреждения. Оно оказалось на улице Салтыкова-Щердина. Там произошел пробой в изоляции. А затем - короткое замыкание.

Специалисты проведут необходимые работы на данном участке. По всем интересующим вопросам липчане могут обратиться в диспетчерскую по следующим телефонам - 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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