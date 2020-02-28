В центре Липецка дали свет: энергетики нашли причину аварии на линии
В центре Липецка восстановили электроснабжение. Напомним, без света остались жители 6 улиц областного центра: Интернациональная, Циолковского, Зегеля, Угловая, Семашко и некоторые дома по Гагарина.
По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", специалисты уже вернули свет липчанам. Они восстановили электроснабжение по резервной схеме. Причина аварийного отключения - повреждение кабельной линии напряжением 6 кВ. Энергетики с помощью специального оборудования установили точное место повреждения. Оно оказалось на улице Салтыкова-Щердина. Там произошел пробой в изоляции. А затем - короткое замыкание.
Специалисты проведут необходимые работы на данном участке. По всем интересующим вопросам липчане могут обратиться в диспетчерскую по следующим телефонам - 175 и 236-175.
ИСТОЧНИК KP.RU