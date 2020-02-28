2020-02-28T16:15:06+03:00
Общество

В зоопарке Липецка черных лебедей после зимовки выпустили в пруд

Соседи-птицы встретили их громким гоготаньем
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в зоопарке черных лебедей выпустили из зимнего павильонаВ Липецке в зоопарке черных лебедей выпустили из зимнего павильонаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Весна все ближе. И больше всех это чувствуют обитатели Липецкого зоопарка. Кстати, там уже выпустили из зимнего павильона черных лебедей. Теперь птицы обитают в любимом пруду.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, лебеди очень рады большой открытой воде. Когда их выпустили, они тут же начали играть - плавать, подныривать, чистить перья. Но веселились не только они. Белые лебеди-кликуны встретили соседей громким гоготаньем.

Напомним, что в зоопарке завершился конкурс на самую лучшую кормушку "Столовая для птиц 2020". Липчане соорудили более 500 кормушек для пернатых. В эти минуты на территории зверинца как раз идет награждение победителей. Все птичьи столовые развесят в парках областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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