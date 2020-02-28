Губернатор Липецкой области заплатил 2000 рублей штрафа за незаконно пойманную щуку

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:33:48+03:00

Ургант пошутил об это на 1 канале, а Игорь Артамонов показал подписчикам квитанцию [видео]

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Губернатор Липецкой области оплатил штраф за пойманную по незнанию щуку. Напомним, глава региона покаялся в нарушении закона в выходные. Тогда Игорь Артамонов выложил на своей странице в Instagram фото с зимней рыбалки. На снимке у лунки лежала щука, а в руках у губернатора была удочка.

Иван Ургант о щуке липецкого губернатора .

Опытные рыбаки сразу заметили, что вылов щуки в Липецкой области запрещен до 29 февраля из-за подготовки к нересту. Глава региона сразу отреагировал на замечание и опубликовал пояснение, в котором признался, что не знал о запрете.

Губернатор покаялся, заметил, что закон для всех един и он понесет наказание за свое нарушение. Также он поспешил успокоить пользователей, что щуку выпустили обратно в воду.

Игорь Артамонов отчитался о понесенном наказанииФото: Instagram.com

И вот теперь чиновник отчитался о понесенном наказании. На странице появилось фото квитанции, согласно которой Игорь Артамонов выплатил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства 2000 рублей.

– Как и обещал, положенный законом штраф оплатил, – сопроводил подписью губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU