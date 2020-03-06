У липчанина, которого привезли в больницу в капсуле, не нашли коронавирус

6 Март 2020 2020-03-06T10:37:14+03:00

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Накануне, 5 марта, в соцсетях бурное обсуждение вызвало видео, как липчанина привезли в инфекционную больницу в капсуле для больных коронавирусом. Сам ролик, конечно, интригует. Карета скорой помощи, медики в противочумных комплектах и транспортировочный бокс, в котором лежит мужчина. Но самое интересное впереди. Прямо на улице врачи открывают капсулу. Мужчина сам заходит в отделение, при этом на нем не было ни маски, ни защитной одежды.

По информации пресс-службы областной администрации, пациента направили на госпитализацию в больницу Липецка с острой респираторной вирусной инфекцией. Стало известно, что в феврале липчанин ездил в Италию. Поэтому пришлось применить такие меры безопасности, чтобы исключить контакт мужчины с окружающей средой. Но судя по ролику, полностью этого сделать не удалось. Кстати, видео можно посмотреть здесь.

Жителя областного центра обследовали. К счастью, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU