2020-03-05T19:32:31+03:00
Общество

В больницу Липецка привезли человека в капсуле для больных коронавирусом

Мужчину выпустили из бокса на пороге медучреждения - внутрь он вошел сам [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанина привезли в больницу в боксе для больных коронавирусомЛипчанина привезли в больницу в боксе для больных коронавирусомФото: принтскрин видео.
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Странное видео появилось в этот четверг, 5 марта, в соцсетях. Очевидцы сняли, как к Липецкой областной инфекционной больнице подъехала карета скорой помощи. Из нее вышли медики в специальных костюмах. Один был даже в противочумном комплекте. Они выкатили из машины транспортировочный бокс, в котором лежал человек. Затем все стало еще более непонятным. Врачи открыли эту капсулу. Мужчина, лежавший внутри, встал, попрыгал на месте несколько раз и направился внутрь здания. На нем не было ни маски, ни защитной одежды. Ситуацию прокомментировали в региональной администрации.

- Сегодня в инфекционную больницу на госпитализацию был направлен пациент с явлениями острой респираторной вирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе. - Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале текущего года посещал Италию, медики в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями приняли решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Применены средства индивидуальной защиты в виде противоинфекционных костюмов и специальная капсула для доставки больного, исключающая его контакт с окружающей средой.

В администрации отметили, что пациента комплексно обследуют. Также специалисты устанавливают всех, кто общался с липчаниным. Напомним, что для липецкой станции скорой помощи закупили транспортировочные боксы для больных коронавирусом, противочумные комплекты, бесконтактные термометры, стерильную одежду и респираторы. На все это потратили около 2 млн рублей. Еще в январе в области создали оперативный штаб, контролирующий вопросы, связанные с распространением вируса из Китая.

По информации регионального Роспотребнадзора, зараженных коронавирусом в Липецкой области нет. Кстати, на днях в мессенджерах и соцсетях липчан начали пугать эпидемией. Пранкеры рассказывали о тысячах больных вирусом, а также рекомендовали закупаться продуктами. Чиновники назвали эту новость фейком.

В больницу Липецка привезли человека в капсуле для больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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