Среди заболевших коронавирусом в Липецке одна женщина и супружеская пара

7 Март 2020 2020-03-07T17:44:07+03:00

Контактировавших с ними пятеро – всех изолировали и наблюдают [видео]

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Стала известна информация о заболевших коронавирусом в Липецкой области. Напомним, что сейчас официально подтверждены три случая. По данным пресс-службы областной администрации, инфекция COVID-2019 у 59-летней женщины и супружеской пары – 48-летнего мужчины и его 39-летней жены.

Управление здравоохранения Липецкой области о кронавирусе в регионе.Начальник управления Юрий Шуршуков

По информации Роспотребнадзора, все трое вернулись в регион на личном транспорте, их сразу взяли под наблюдение с момента прибытия в Липецкую области. При первых симптомах коронавируса всех увезли в инфекционную больницу.

До того момента, как вирус подтвердился, с ними контактировали только 5 человек, именно они находятся в обсерваторе. Как поясняют в управлении здравоохранения Липецкой области, контактных лиц мало, поскольку заболевших успели изолировать ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU