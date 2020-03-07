В Липецке официально подтвердились три случая коронавируса. По данным Роспотребнадзора, их зарегистрировали за последние сутки, 6 марта, два случая нового вируса протекают без выраженных симптомов. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что все накануне посещали Италию. Люди сейчас находятся в больнице в инфекционных боксах.

Напомним, что в конце недели в больницу Липецка привезли с подозрением на коронавирус другого недавно прибывшего из Италии мужчину. У человека была высокая температура и признаки инфекции. Тогда коронавирус не подтвердился. Кстати, у дверей больницы он вышел из бокса и направился своим ходом.

Первые три случая нового вируса в Липецке прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.

– Уважаемые жители Липецкой области, к сожалению, сегодня выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в нашей области, – обратился глава региона к липчанам. – Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Все службы области работают четко и слажено. Прошу вас не поддаваться панике и провокациям. Доверяйте информации только из официальных источников.

На данным момент состояние больных медики оценивают, как удовлетворительное. Всех, кто тесно контактировал с заболевшими, изолировали в обсерватор, за ними пока наблюдают. Это временное жилье для тех, кто контактировал с заболевшими, но признаков инфекции не имеет. Один такой находится на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы.

Сейчас в регионе работает «горячая линия» по вирусу, задать вопросы о профилактике и лечении коронавирусной инфекции можно по телефону — 8-904-288-18-42.

В пресс-службе администрации уточнили, что в области есть все необходимое, чтобы предотвратить распространение вируса, запасы расходных материалов, средств защиты, оборудования и медикаментов пополнили.

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