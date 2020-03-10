Передумали: Проспект Победы в Липецке все же перекроют полностью

10 Март 2020 2020-03-10T19:02:02+03:00

Участок от Механизаторов до Кольцевой закроют в ночь с 13 на 14 марта

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Частичное перекрытие проспекта Победы в Липецке отменяется, одну из главных магистралей все же закроют целиком. Напомним, раннее сообщалось, что автомобилистам оставят 4 полосы на участке от Механизаторов до Кольцевой, но ситуация изменилась.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, данный участок зароют целиком в в пятницу, ночь с 13 на 14 марта. Это решили в администрации во время совещания с дорожниками, автоинспекторами и подрядчиками.

Эксперты определили, что так ремонт закончится быстрее. То есть в субботу будет закрыта вся ремонтируемая часть проспекта, от площади Победы до Кольцевой. Водителей просят отнестись с пониманием, заранее выбирать маршрут и уступать общественному транспорту. Пожелания и жалобы по организации движения в период ремонта можно высказать по телефону 239-336, на почту dtdb-pto@mail.ru и в инстаграм @bkad_lipetsk. Касательно общественного транспорта инстаграм @deptrans48.

ИСТОЧНИК KP.RU