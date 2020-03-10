2020-03-10T19:02:02+03:00
Общество

Передумали: Проспект Победы в Липецке все же перекроют полностью

Участок от Механизаторов до Кольцевой закроют в ночь с 13 на 14 марта
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Частичное перекрытие проспекта Победы в Липецке отменяется, одну из главных магистралей все же закроют целиком. Напомним, раннее сообщалось, что автомобилистам оставят 4 полосы на участке от Механизаторов до Кольцевой, но ситуация изменилась.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, данный участок зароют целиком в в пятницу, ночь с 13 на 14 марта. Это решили в администрации во время совещания с дорожниками, автоинспекторами и подрядчиками.

Эксперты определили, что так ремонт закончится быстрее. То есть в субботу будет закрыта вся ремонтируемая часть проспекта, от площади Победы до Кольцевой. Водителей просят отнестись с пониманием, заранее выбирать маршрут и уступать общественному транспорту. Пожелания и жалобы по организации движения в период ремонта можно высказать по телефону 239-336, на почту dtdb-pto@mail.ru и в инстаграм @bkad_lipetsk. Касательно общественного транспорта инстаграм @deptrans48.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Передумали: Проспект Победы в Липецке все же перекроют полностью
Отставку прокурора Липецкой области пока не подтверждают
Дороги Липецка очищает машина-пылесос
В Липецке пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Школы Липецкой области закрыли на карантин на 2 недели
Не во всех аптеках Липецка есть медицинские маски
Липецкая управляшка попала под статью из-за фиктивного собрания жильцов
В школах Липецка запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
В Липецке собака захлопнула за хозяйкой дверь – пришлось вызывать спасателей
В Липецке школьник провалился под лед в пруду, но смог выбраться
В школах и детсадах Липецка у детей проверяют температуру
Астраханский мошенник подсунул липецкому пенсионеру билеты банка приколов за гармонь