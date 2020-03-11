2020-03-11T17:15:52+03:00
Общество

Из-за реконструкции проспекта Победы меняется движение на соседних дорогах

Изменения произойдут на улицах Механизаторов, Индустриальная, 2-я Индустриальная Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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Из-за реконструкции проспекта Победы в Липецке изменится движение на прилегающих улицахИз-за реконструкции проспекта Победы в Липецке изменится движение на прилегающих улицахФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эти выходные, с 13 на 14 марта в Липецке перекроют часть проспекта Победы от Кольцевой до улицы Механизаторов. Из-за этого изменится движение на соседних дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, изменится одностороннее движение на улице Индустриальная. Поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону Кольцевой.

На улице 2-я Индустриальная машины поедут от улицы Индустриальная до Механизаторов. На улице Механизаторов водители смогут повернуть налево на перекрестке с улицей Индустриальная.

Напомним, что участок от площади Победы до остановки «Памятник Чернобыльцам» перекрыли в феврале. Из-за этого на перекрестке улиц Терешковой – 8 Марта заменили дорожные знаки «Направление движения по полосе». Так, двигаться прямо в сторону торговых центром можно лишь по крайней левой полосе. С двух других – вправо. На улице Папина появился знак «Остановка запрещена». Светофоры работают в новом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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