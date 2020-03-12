В Липецке снова перекроют часть моста в Новой Жизни

12 Март 2020 2020-03-12T15:18:30+03:00

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В Липецкой области продолжается строительство моста через железнодорожные пути в районе Новой Жизни. Отметим, что мост уже закрывали в начале февраля, одна полоса была перекрыта с 9 по 21 февраля.

Тогда на мосту работал светофор, а транспорт проезжал по реверсивной схеме. Как ни старались дорожники, коллапса избежать не удалось, особенно в первые дни, когда машины стояли в пробке по 1.5 часа. Особо сложная ситуация складывалась по утрам.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на этот раз мост закроют 21 марта. Движение также организуют по одной полосе по реверсивной схеме, ремонтные работы продлятся две недели – до 5 апреля. После чего мост снова откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU