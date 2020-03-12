Липецкий губернатор пообещал найти и наказать авторов вбросов про коронавирус
Губернатор Липецкой области записал видеообращение к жителям региона. Несмотря на пояснения властей по поводу дезинформации о коронавирусе, в Липецке продолжают распространять фейки о скором закрытии города, блокировке выездов с участием военных, о десятках заболевших и даже умерших.
Обеспокоенные такими «новостями» жители завалили сообщениями и скриншотами аккаунт Игоря Артамонова в Instagram. На что глава региона пообещал найти авторов подобной дезинформации.
Видеообращение губернатора из-за фейков про коронавирус.instagram igor_artamonov48
– Хватит верить этим вбросам, – написал губернатор. – Их цель – заставить нас бояться. Не дождутся. Авторов найдём и накажем.
В своем обращении, он в очередной раз успокоил липчан и напомнил, что на сегодняшний день новых случаев коронавируса в Липецкой области нет. Также власти обещают и дальше открыто и регулярно информировать народ о ситуации по вирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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