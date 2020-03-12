2020-03-12T11:28:11+03:00
Общество

Губернатор назвал редкостной чушью фейк, что Липецк хотят закрыть из-за коронавируса

Население просят не верить в дезинформацию про коронавирус в регионе
Лия МУРАДЬЯН
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В сети и месенджерах сеют панику с коронавирусомВ сети и месенджерах сеют панику с коронавирусомФото: Скриншот сайта
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На фоне борьбы с коронавирусом в Липецкой области, в региональных сообществах в соцсетях начали появляться пугающие сообщения об огромном количестве больных инфекцией, о чем якобы умалчивают власти и СМИ.

Страшные цифры везде разнятся, некоторые пишут о 30 заболевших и двух погибших от инфекции только в Липецкой области. Даже есть дезинформация об «опечатанных подъездах», откуда никого не выпускают. Вплоть до того, что город собираются закрыть.

Однако вся официальная и подтвержденная информация есть в открытом доступе на сайте Роспотребнадзора. Ежедневные отчеты по числу заболевших публикуются в СМИ. Власти региона призывают граждан не верить фейкам.

Губернатор просит не верить в фейки Фото: Instagram.com

Губернатор просит не верить в фейкиФото: Instagram.com

Соответствующее обращение разместил в своим аккаунте в Instagram губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что все сообщения о большом количестве заболевших – это лож.

– А информацию, что город собираются закрыть я даже не хочу комментировать, – написал губернатор. – Это редкостная чушь! Не поддавайтесь на провокации.

Напомним, ситуацию в регионе жестко контролируют, весь общественный транспорт ежедневно обрабатывают, сотрудникам предприятий каждое утро замеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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