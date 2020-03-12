В Липецке резко возросли ДТП с участием автобусов – ГИБДД выходит на проверку

12 Март 2020 2020-03-12T16:45:36+03:00

За два месяца в городе в 18 авариях с автобусами пострадали 21 человек, 1 погиб

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В Липецке начала складываться тревожная статистика по ДТП с общественным транспортом. Ситуация усложнилась в последние два месяца. По данным областного УГИБДД, за этот период в Липецке зарегистрировали 18 аварий с участием автобусов, в которых 21 человек пострадал и 1 погиб.

Отметим, что нередко происходят и мелкие ДТП с общественным транспортом без пострадавших. Например, 11 марте не смогли поделить остановку на улице Космонавтов водители автобусов №325 и 306.

Поэтому ГИБДД усиливает контроль. Как сообщили в пресс-службе ведомства, профилактические мероприятия начнутся с пятницы, 13 марта. В первую очередь автоинспекторы будут проверять техническое состояние автобусов и наличие у водителей предрейсового медосмотра.

Напомним, что в конце февраля сотрудники ГИБДД тайно следили за водителями автобусов, замаскировавшись под пассажиров. Тогда на нарушении выявили 106 нарушений ПДД и 14 неисправных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU