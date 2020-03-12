2020-03-12T16:45:37+03:00
Общество

В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне

Заявки на участие в общероссийском конкурсе могут направить как городские, так и сельские образовательные учреждения, где есть экспозиция, посвященная подвигу народа в 1941-1945 годах
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В Воронежской области в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» проводится региональный этап всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Акция посвящена 75-летию Великой Победы. Ее целью является повышение интереса школьников к изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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