2020-03-12T18:03:45+03:00
Общество

В Липецке продолжат оптимизацию школ

Вопрос об объединении учебных заведений хотят обсудить на общешкольной родительской конференции
Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 12 марта, в Липецком горсовете прошло заседание постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Председатель департамента образования Светлана Бедрова отчиталась о работе за 2019 год.

Карантин из-за распространения коронавируса внес свои коррективы в учебный процесс. Парламентарии обеспокойились, как будут проводиться всероссийские проверочные работы. На это Светлана Бедрова ответила, что нагрузку, которая может возникнуть после выхода с карантина, стараются минимизировать. Так, в 11 классах ребятам разрешат не писать ВПР. Школьники 1-8 классов напишут работы, но спустя некоторое время.

Некоторые спикеры спросили про оптимизацию учебных заведений. Они уточняли, необходима ли такая мера вообще? По словам председателя, оптимизация будет. Следует грамотно распределить кадровые, финансовые и материально-технические ресурсы. Проработать вопрос объединения и школ, и детских садов.

Кстати, темой следующей общешкольной родительской конференции может стать как раз вопрос об оптимизации заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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