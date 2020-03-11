2020-03-11T16:13:08+03:00
Общество

Школьников Липецка перевели на дистанционное обучение

А образовательные учреждения дезинфицируют
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Школьников Липецка перевели на дистанционное обучениеШкольников Липецка перевели на дистанционное обучениеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С этой среды, 11 марта, все школы и учреждения дополнительного образования Липецка и области закрыли на карантин. Такое решение приняли власти региона, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Но расслабиться ребятам не дадут. Школьников перевели на дистанционное обучение. В учреждениях, где нет такой возможности, юным липчанам дали задания. Учителя загружают их в электронный дневник, а ученики выполняют и получают оценки. По данным пресс-службы мэрии, после карантина для школьников проведут консультационные занятия.

Пока ребята обучаются дома, классы учебных заведений дезинфицируют. Антибактериальным раствором обрабатываются все поверхности. Кстати, в конце марта в школах должны были начаться каникулы. Теперь в каждом учреждении этот вопрос решат индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В киоске у школы в Липецке продавали детям снюсы и сигареты
Из-за реконструкции проспекта Победы меняется движение на соседних дорогах
На липецких предприятиях для борьбы с коронавирусом рабочие проходят через тепловизор
Школьников Липецка перевели на дистанционное обучение
Автобусы и трамваи Липецка дезинфицируют каждый день
Под Липецком почти месяц ищут 34-летнего мужчину
Под Липецком буду судить мужчину, до смерти избившего сожителя матери
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре и снеге в ближайшие дни
На следующей неделе парки Липецка обработают от клещей
В Липецке и области нет новых случаев заражения коронавирусом
Случайный секс обернулся для дамы в Липецке кражей денег и телефона
В Международный женский день в Липецке отметили всплеск домашнего насилия
Рецидивист из Тамбова угнал машину в Липецке
Под Липецком карманник вытащил все деньги у мужчины на улице
В Липецке женщина за рулем сбила пешехода, который вышел на дорогу не по правилам
В Липецке завод пластиковых изделий задолжал сотрудникам 2.5 млн рублей зарплаты
Передумали: Проспект Победы в Липецке все же перекроют полностью
Отставку прокурора Липецкой области пока не подтверждают
Дороги Липецка очищает машина-пылесос
В Липецке пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Школы Липецкой области закрыли на карантин на 2 недели
Не во всех аптеках Липецка есть медицинские маски
Липецкая управляшка попала под статью из-за фиктивного собрания жильцов
В школах Липецка запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
В Липецке собака захлопнула за хозяйкой дверь – пришлось вызывать спасателей
В Липецке школьник провалился под лед в пруду, но смог выбраться
В школах и детсадах Липецка у детей проверяют температуру
Астраханский мошенник подсунул липецкому пенсионеру билеты банка приколов за гармонь