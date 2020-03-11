Школьников Липецка перевели на дистанционное обучение

11 Март 2020 2020-03-11T16:13:08+03:00

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С этой среды, 11 марта, все школы и учреждения дополнительного образования Липецка и области закрыли на карантин. Такое решение приняли власти региона, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Но расслабиться ребятам не дадут. Школьников перевели на дистанционное обучение. В учреждениях, где нет такой возможности, юным липчанам дали задания. Учителя загружают их в электронный дневник, а ученики выполняют и получают оценки. По данным пресс-службы мэрии, после карантина для школьников проведут консультационные занятия.

Пока ребята обучаются дома, классы учебных заведений дезинфицируют. Антибактериальным раствором обрабатываются все поверхности. Кстати, в конце марта в школах должны были начаться каникулы. Теперь в каждом учреждении этот вопрос решат индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU