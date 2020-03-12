2020-03-12T19:00:11+03:00
Общество

Через несколько недель в Липецке возведут мост к "Зеленому острову"

Переправа соединит Центральный пляж с островком [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке возводят мост на "Зеленый остров"В Липецке возводят мост на "Зеленый остров"Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецке начали строить понтонный мост на Центральном пляже. Он соединит берег областного центра и "Зеленый остров". По данным пресс-службы администрации города, рабочая нагрузка моста - 60 тонн. Предельная - 90 тонн.

В Липецке возводят мост на "Зеленый остров" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке возводят мост на "Зеленый остров"Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Рабочие отсыпают дорогу, по которой поедут самосвалы со стройматериалами. 57 модульных конструкция свяжут воедино с помощью надежных креплений. Переправа станет пешеходной, но для проезда машин экстренных служб выделят отдельную полосу. Во время паводка мост будут расцеплять. Переправу планируют достроить через несколько недель.

Затем работы стартуют на самом острове. Там сделают пешеходные дорожки, а береговую линию обнесут забором.

В Липецке возводят мост на "Зеленый остров" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке возводят мост на "Зеленый остров"Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детсады Липецка не пустят малышей, приехавших из стран, где болеют коронавирусом
Через несколько недель в Липецке возведут мост к "Зеленому острову"
В Липецке продолжат оптимизацию школ
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Липецке резко возросли ДТП с участием автобусов – ГИБДД выходит на проверку
В районе Сырского в Липецке отключат воду, в частном секторе – электричество
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Депутаты потребовали от мэрии смету на спорткомплекс в Липецке
Коронавирус в Липецке: закрыты библиотеки, секции и музеи
Липецкий губернатор пообещал найти и наказать авторов вбросов про коронавирус
Липчанин ночью разнес дверь магазина ради двух баклажек пива