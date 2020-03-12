Через несколько недель в Липецке возведут мост к "Зеленому острову"

12 Март 2020 2020-03-12T19:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке начали строить понтонный мост на Центральном пляже. Он соединит берег областного центра и "Зеленый остров". По данным пресс-службы администрации города, рабочая нагрузка моста - 60 тонн. Предельная - 90 тонн.

В Липецке возводят мост на "Зеленый остров"Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Рабочие отсыпают дорогу, по которой поедут самосвалы со стройматериалами. 57 модульных конструкция свяжут воедино с помощью надежных креплений. Переправа станет пешеходной, но для проезда машин экстренных служб выделят отдельную полосу. Во время паводка мост будут расцеплять. Переправу планируют достроить через несколько недель.

Затем работы стартуют на самом острове. Там сделают пешеходные дорожки, а береговую линию обнесут забором.

В Липецке возводят мост на "Зеленый остров"Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU