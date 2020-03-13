Под Липецком будут судить отца, который случайно задушил во сне грудную дочь

13 Март 2020 2020-03-13T14:50:52+03:00

Мужчина укладывал ребенка, уснул рядом и не заметил, как придавил

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В Липецкой области расследовали трагический случай, который произошел в новогоднюю ночь в молодой семье в Хлевенском районе. Днем 1 января в районную больницу шокированные родители привезли тело двухмесячной дочки, но врачи уже ничем помочь не могли. О смерти ребенка сообщили в СК, где сразу началась проверка. Тогда родители рассказали, что отец положил дочь рядом на диване и уснул, а на утро малышка уже не дышала.

Позже эксперты определили, что ребенок погиб от асфиксии. По версии следствия, мужчина во сне случайно перекрыл девочке органы дыхания. Уголовное дело возбудили по 109 статье УК – причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, отец будучи под воздействием алкоголя не смог здраво оценить ситуацию, но все же мог предусмотреть, насколько опасно укладывать грудного ребенка рядом с собой.

Теперь дело передают в суд, убитому горем отцу грозит до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU