2020-03-13T16:08:14+03:00
Происшествия

Сильный ветер в Липецке валит деревья, ломает остановки и дорожные знаки

К счастью, из людей никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сильные порывы ветраВ Липецке сильные порывы ветраФото: Лия МУРАДЬЯН
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Второй день в Липецке и области действует штормовое предупреждение, периодически в разных районах поднимаются сильные порывы ветра, что добавляет хлопот спасателям и коммунальным службам.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, в эту пятницу, 13 марта, к середине дня от горожан было уже несколько сообщений о происшествиях. Например в поселке Матырский на улице Граничное на провода упало дерево. У дома №15 на улице Неделина и на Воронежском шоссе рядом с «Ашаном» ветер сорвал дорожные знаки. А возле железнодорожного вокзала на улице Гагарина знак упал на капот автомобиля.

Еще одно ЧП из-за ветра случилось на улице Белянского в Университетском микрорайоне, где сорвало крышу с остановки. Спасатели реагируют на все сообщения и направляют соответствующие службы, включая энергетиков и ГИБДД. К счастью, от порывов ветра никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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