2020-03-13T16:43:29+03:00
Общество

Из-за ремонта проспекта Победы в Липецке изменятся маршруты автобусов

Транспорт пойдет по другим улицам уже с субботы, 14 марта
Лия МУРАДЬЯН
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автобусы поедут по временным схемамавтобусы поедут по временным схемамФото: Лия МУРАДЬЯН
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Глобальный ремонт проспекта Победы изменит маршруты городского транспорта в Липецке. Как известно одну из главных улиц закроют этой ночью от Кольцевой площади до остановки «Памятник чернобыльцам».

Автобусы № 9, 28 и 302 поедут по другим улицам. Маршруты №9 и 302 будут ходить до остановки «Индустриальная». №28 поедет по двум схемам: Ангарская – Минская – КривенковаСвиридоваСтахановаКатуковаМеркулова – Папина – ТерешковойНеделина – Петровский мост – проспект Мира – 9 Мая.

№ 28К поедет прямо от уцлицы Механизаторов через 50 лет НЛМК, Неделина, Петровский мост, проспект Мира, 9 Мая; обратно – 9 Мая – Мира – Петровский мост – Карла Маркса – Советская – Фрунзе – Неделина – 50 лет НЛМК – Механизаторов.

В будни 28-й автобус будет ходить каждые 12-24 минуты, №28К – 20-25 минут.

Узнать более подробно о новом расписании автобусов можно по телефону 31-00-82, а также на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчане могут высказать предложения и замечания в инстаграм @deptrans48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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