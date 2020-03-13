2020-03-13T17:39:37+03:00
Происшествия

Отправленные на карантин липецкие школьники занялись опасными развлечениями

Спасатели зафиксировали всплеск жалоб на подростков
Лия МУРАДЬЯН
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После объявления карантина по коронавирусу, который объявили в школах Липецка 10 марта, дети от некуда себя деть рванули на улицы, где нашли опасные развлечения. В результате на телефон экстренных служб «112» сразу посыпались жалобы горожан. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, всплеск таких звонков отменили именно на этой неделе.

Например, 9 марта какие-то мальчишки бросали кирпичи с крыши дома №20 на улице Осипенко. В тот же день автомобилисты пожаловались на школьника, который попрошайничал на проезжей части Кольца трубного.

11 марта на перекрестке у того же кольца уже было трое школьников на вид 10 – 12 лет, которые «зарабатывали» протиранием стекол. А 12 числа на подземной парковке ТРЦ «Малибу» маленькие хулиганы забрасывали машины камнями.

Спасатели просят родителей следить за детьми в период карантина. Также напомним, что власти просят взрослых не пускать детей в ТРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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