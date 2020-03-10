2020-03-10T18:12:10+03:00
Общество

Школы Липецкой области закрыли на карантин на 2 недели

Всего на коронавирус обследовали 150 человек [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пробы со 150 человек наличие инфекции не показалиПробы со 150 человек наличие инфекции не показалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В школах Липецкой области вводится карантин на 2 недели. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе областной администрации ситуация по коронавирусу в регионе стабильная. Официально подтвержденных все также три случая. В обесроваторе под наблюдением теперь уже 7 человек, вместо 5, которые были по данным на утро 10 марта.

Кроме этого на наличие вирусной инфекции обследовали 150 человек. Это все, кто недолго контактировал с заболевшими, симптомов коронавируса у них не нашли.Также в регионе вводится запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

Губернатор доложил липчанам об обстановке с коронавирусом в регионе.

Отметим, что повышенный режим готовности по борьбе с распространением вирус ввели также во вторник, 10 марта. При первых симптомах ОРВИ граждане должны вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику. Рекомендуется использовать средства защиты от вируса, кстати, медицинские маски есть не во всех аптеках города.

Сейчас в региональном Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по коронавирусу, все кто вернулся из стран, где есть инфекция, должны сообщить об этом по телефону: +7(904)288-18-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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