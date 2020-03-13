2020-03-13T19:20:38+03:00
Общество

Липчане уже начали жаловаться на нападения клещей

Первые в этом сезоне звонки начали поступать на номер «112»
Лия МУРАДЬЯН
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В связи с ранней весной и теплой зимой в Липецкой области уже проснулись клещи. Первый звонки начали поступать спасателям на номер «112». По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, в основном люди интересуются, где проверить насекомое на предмет инфекции.

Но были и сообщения о покусах, два человека рассказали, что сняли с себя клещей, которых подцепили в городе. Отметим, что городские парки начнут обрабатывать от клещей на следующей неделе, 16 марта.

Спасатели отмечают, обработка не гарантирует на100% , что не останется ни одного клеща. Поэтому в паре лучше надевать закрытую одежду и пользоваться отпугивающими веществами. Проверить насекомых можно в областной инфекционной больнице (Зегеля, 6), в кожно-венерологическом диспансере (М. Расковой, 18) и в Центре гигиены и эпидемиологии (Гагарина 60А).

ИСТОЧНИК KP.RU

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