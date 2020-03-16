2020-03-16T08:53:19+03:00
Происшествия

Автохам в Липецке задел прохожего на тротуаре

Наглое поведение засекла камера в районе перекрытого проспекта [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Наглое и безответственное поведение автомобилиста в Липецке сняла камера уличного наблюдения. Все произошло в субботу утром, 14 марта, на пересечении Механизаторов и проспекта Победы. Там в районе памятника Чернобыльцам легковушка задела пешехода.

Как известно, данный участок дороги сейчас перекрыт в связи с ремонтом проспекта Победы. Движение транспорта организовали по параллельным улицам.

Пешехода едва не сбили на тротуаре .

Но автохам решил проехать перекрытый перекресток по пешеходным тротуарам.

Двигаясь по тротуарам, водитель даже не подумал пропустить пешехода, который оказался у него на пути. Водитель капотом задел мужчину на дороге, к счастью, не сильно. Пешеход очевидно высказал свое негодование и пару раз стукнул по стеклу автомобиля. После чего пошел по своим делам, а автохам продолжил движение по тротуару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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