В связи с карантином по коронавирусу в Липецке ЛГПУ перешел на домашнее обучение

16 Март 2020 2020-03-16T09:20:26+03:00

Студенты не будут посещать универистет с 16 марта

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В Липецке на карантин по коронавирусу начали переходить вузы. Отметим, что на прошлой неделе по распоряжению властей на домашнее обучение перешли школьники и студенты техникумов.

С этого дня, 16 марта, закрылся Липецкий государственный педагогический университет. Как сообщается на сайте вуза, студенты будут контактировать с преподавателями исключительно дистанционно – через личный кабинет университета. Меры действуют с 16 марта и до особого распоряжения.

При этом студенты продолжат проходить учебные материалы и выполнять задания по всем дисциплинам в полном объеме. Учебные материалы и задания будут появляться в личных кабинетах.

Кстати, по данным Роспотребнадзора на 15 марта, новых случаев короновируса в Липецкой области не было. Всего в воскресенье по России зарегистрировали 4 случая: 3 в Московской области, 1 – в Тюменской.

ИСТОЧНИК KP.RU