Новых случаев коронавируса в Липецкой области нет

16 Март 2020 2020-03-16T09:58:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в Липецкой области по данным на сегодняшнее утро, 16 марта, в Липецкой области остается прежняя. На лечении в инфекционной больнице все также находятся 3 человека, которых выявили 7 марта. Новых случаев инфекции COVID-19 на территории области больше не было.

Как сообщают власти региона, в настоящее время на обсервации находятся 30 человек – это те, кто тесно контактировал с заболевшими. Все они здоровы, признаков инфекции ни у кого не нашли.

Все, кто прибыл из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, находятся под медицинским наблюдением дома. Также медики следят за состоянием людей, которые контактировали с теми, что сейчас на обсервации. На домашнем карантине симптомов вируса также ни у кого нет.

Напомним, что в этот понедельник начали переходить на домашнее обучение вузы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU