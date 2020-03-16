2020-03-16T09:58:07+03:00
Общество

Новых случаев коронавируса в Липецкой области нет

На утро понедельника в обсерваторе находятся 30 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Новых случаев коронавиурса в регионе нетНовых случаев коронавиурса в регионе нетФото: Лия МУРАДЬЯН
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Ситуация по коронавирусу в Липецкой области по данным на сегодняшнее утро, 16 марта, в Липецкой области остается прежняя. На лечении в инфекционной больнице все также находятся 3 человека, которых выявили 7 марта. Новых случаев инфекции COVID-19 на территории области больше не было.

Как сообщают власти региона, в настоящее время на обсервации находятся 30 человек – это те, кто тесно контактировал с заболевшими. Все они здоровы, признаков инфекции ни у кого не нашли.

Все, кто прибыл из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, находятся под медицинским наблюдением дома. Также медики следят за состоянием людей, которые контактировали с теми, что сейчас на обсервации. На домашнем карантине симптомов вируса также ни у кого нет.

Напомним, что в этот понедельник начали переходить на домашнее обучение вузы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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